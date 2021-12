Marcos Coimbra: quadro de pesquisas está estabilizado há meses e chance de vitória de Lula no primeiro turno é real

Apoie o 247

ICL

247 - Presidente do Instituto Vox Populi, especializado em pesquisas de opinião, o sociólogo Marcos Coimbra afirmou à TV 247 nesta sexta-feira (17) que a estabilização do quadro eleitoral há meses mostra que as colocações dos candidatos dificilmente mudará até a eleição presidencial do próximo ano.

Isto significa, segundo Coimbra, que a chance do ex-presidente Lula (PT) ser eleito novamente presidente já no primeiro turno - como mostram os levantamentos - é real. "O quadro das pesquisas está estabilizado há 7 meses e dificilmente mudará. O que pode acontecer é Bolsonaro piorar e seus eleitores procurarem outra alternativa, que ainda pode ser Moro. O buraco em que se meteu Bolsonaro pode fazer Moro assumir o bastão da extrema direita. Lula está fazendo a coisa certa, procura ampliar seu eleitorado e com isso aproxima-se de vencer no primeiro turno e isolar o discurso de ele ser um radical de extrema esquerda".

Coimbra também chamou atenção para a diferença entre pesquisas presenciais e feitas de maneira remota. Neste último formato, de acordo com ele, as camadas médias e altas são mais ouvidas.

PUBLICIDADE

A diferença entre camadas sociais, porém, diz o sociólogo, não afetam a avaliação sobre o governo Jair Bolsonaro, que é negativa para 53% da população.

Veja:

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE