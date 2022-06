Marcos Mion se posiciona contra a aprovação do rol taxativo da ANS: "repúdio total"

Apoie o 247

ICL

247 - O apresentador Marcos Mion repudiou nesta quarta-feira (8) a aprovação, por 6 votos a 3, do rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que trata sobre a cobertura dos planos de saúde a procedimentos fora da lista de terapias aprovadas pela agência. Mion, que é pai de Romeu, adolescente autista de 17 anos, disse que “não consigo pensar em uma justificativa digna e honrável para votar a favor disso”.

“Um absurdo sem tamanho que coloca em risco a vida de milhões de pessoas que dependem de um plano de saúde. Sim, a negativa de um exame, uma cirurgia, um tratamento, MATA”, escreveu o apresentador na legenda do vídeo que publicou em sua conta no Instagram.

Com a decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), as operadoras de saúde têm que cobrir apenas os procedimentos inclusos no rol, o que pode deixar de fora tratamentos para pessoas autista, com câncer, doenças graves e algumas deficiências.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O dinheiro venceu mais uma vez e foi colocado acima das nossas necessidades, das nossas vidas”, desabafou Mion.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No vídeo, o apresentador parabeniza os ministros Nancy Andrighi,Tarso Sanseverino e Mauro Ribeiro, que votaram contra o rol taxativo e pede que os nomes dos que votaram a favor jamais sejam esquecidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Não vamos esquecer os que votaram A FAVOR do rol taxativo: Luis Felipe Salomão, Villas Bôas Cuevas, Raul Araújo, Isabel Gallotti, Marco Buzzi e Marco Aurélio Bellizze. Essa decisão do STJ coloca nas mãos dos advogados dos planos de saúde uma excelente justificativa para que eles possam negar os pedidos das famílias usando a lei”, conclui.

A maioria dos ministros da Corte seguiu o voto do ministro relator dos processos em questão, Luis Felipe Salomão, com complemento dado pelo ministro Villas Bôas Cueva. Na argumentação deles, a exemplificatividade do rol poderia afetar de tal modo a precificação dos planos de saúde, que a própria oferta dos serviços poderia ser comprometida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE