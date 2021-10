Marcos Pontes critica Economia por cortes na Ciência: "falta de consideração"

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, foi ao Twitter expressar sua frustração com os cortes no Orçamento da pasta determinados pelo Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes. Haverá um corte de 92% dos recursos do orçamento de bolsas e pesquisa.

O ministro Pontes já havia criticado a medida, dizendo que foi "pego de surpresa". Neste domingo (8), ele disse que os cortes são uma "falta de consideração", e denunciou que a comunidade científica e o setor produtivo não foram ouvidos sobre a medida.

"Os cortes de recursos sobre o pequeno orçamento de Ciência do Brasil são equivocados e ilógicos", escreveu Marcos Pontes. "Isso precisa ser corrigido urgentemente".

PUBLICIDADE

Falta de consideração. Os cortes de recursos sobre o pequeno orçamento de Ciência do Brasil são equivocados e ilógicos. Ainda mais quando são feitos sem ouvir a Comunidade. Científica e Setor Produtivo. Isso precisa ser corrigido urgentemente. — Marcos Pontes (@Astro_Pontes) October 10, 2021

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE