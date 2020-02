Maria do Rosário: há uma série de questões que nos fazem pensar em um pedido de impeachment

247 - A deputada Maria do Rosário (PT-RS) disse à TV 247 que há sim um debate entre as parlamentares no Congresso Nacional para a avaliação de um possível pedido de impeachment de Jair Bolsonaro. A causa seria, além de outros fatores, o ataque promovido por ele à jornalista Patrícia Campos Mello, da Folha de S. Paulo.

Cautelosa, Maria do Rosário ressaltou que o pedido é apenas uma hipótese ainda em discussão. Ela disse ainda que esta é a primeira vez na qual o impeachment de Bolsonaro é considerado de forma mais sólida. “Creio que é hora de pensarmos, não só por este motivo, mas por todo envolvimento com as milícias, por um conjunto de motivos que a sociedade brasileira vai se dando conta a cada dia, pela venda do patrimônio público, pelo interesse privado e danoso, portanto, ao interesse nacional e público, há uma série de questões e nós, mulheres, estamos debatendo sim [um pedido de impeachment]. É uma análise, não estamos nem anunciando, não posso falar em nome do coletivo e também não quero ser autora de uma medida dessas sozinha, mas eu penso que é a primeira vez que nós começamos a pensar com mais solidez, de forma mais consolidada, em um formato que mostre que o resultado da eleição já não foi legítimo e que agora há uma tentativa de apagamento das denúncias feitas pela Patrícia Campos Mello. Talvez esses ataques nunca tenham rompido uma barreira do decoro como em atos vis e covardes como de Jair Bolsonaro nesse episódio”.

A deputada deixou claro que, em sua visão, há motivos para o pedido de impeachment. “Tenho aventado a possibilidade de analisarmos fundamentadamente, juridicamente, elementos para impeachment, agora isso tudo precisa ser analisado, avançado, trabalhado de forma coletiva, por isso que não quero anunciar, porque não seria adequado da minha parte. Não é um anúncio dessa medida, mas é um anúncio de que medidas serão tomadas coletivamente pelas parlamentares e pelas mulheres que têm indignação por estes ataques.

Maria do Rosário registrou ainda que, apesar da incerteza em relação ao pedido de impeachment, parlamentares estão se organizando para adotar as medidas regimentais e constitucionais cabíveis, de forma a demonstrar toda a indignação com as ofensas feitas por Bolsonaro à jornalista. “Não queremos vulgarizar pedidos de impeachment e nem utilizar de forma indevida, o que nós queremos é que fique clara a nossa indignação. Agora a noite, as mulheres estão chamadas, nós vamos estar no plenário, vamos tentar fazer a nossa ação e a deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, está colhendo assinaturas para uma moção de repúdio. A deputada Jandira Feghali está na liderança também organizando um protesto veemente. As medidas regimentais e constitucionais que tomaremos serão coletivas”.

