Maria do Rosário: o único lugar que o nome de Olavo precisa estar gravado é no cheque que vai indenizar Caetano

247 - A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) usou as redes sociais para criticar um grupo de parlamentares bolsonaristas que propôs um projeto de lei para inscrever o nome do escritor e autointitulado filósofo Olavo de Carvalho no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria , documento em que estão registrados os brasileiros que marcaram a história do país. O guru do bolsonarismo morreu aos 74 anos, nos Estados Unidos, na noite de 24 de janeiro.

A parlamentar fez referência à dívida milionária de Olavo com o cantor e compositor Caetano Veloso. O guru bolsonarista havia perdido na Justiça um processo por danos morais e deveria ter indenizado o cantor em R$ 3,7 milhões, mas não o fez .

“Olavo é uma espécie de antimidas da literatura brasileira. Tudo que toca não pode ser levado a sério. Deixemos em paz Brizola, Zuzu Angel, Zumbi, Tiradentes, verdadeiros heróis e heroínas da pátria. O único lugar que seu nome precisa estar gravado, é no cheque que vai indenizar Caetano!”

O livro dos Heróis e Heroínas da Pátria é mantido no Panteão da Pátria Tancredo Neves, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Nele, constam nomes como o escritor Machado de Assis, o líder Zumbi dos Palmares, revolucionária Anita Garibaldi, o primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca, além do pai da aviação Santos Dumont e do imperador Dom Pedro I

