Marido de secretária do Amazonas lucrou com venda de respiradores, aponta CPI

O marido da secretária de Comunicação do Amazonas, Daniela Assayag, foi um dos beneficiários da compra suspeita de superfaturamento de 28 respiradores inadequados em uma loja de vinho em plena pandemia do novo coronavírus edit

247- O marido da secretária de Comunicação do Amazonas, Daniela Assayag, foi um dos beneficiários da compra suspeita de superfaturamento de 28 respiradores inadequados em uma loja de vinho em plena pandemia do novo coronavírus. A informação é do portal UOL.

Os documentos foram apresentados pelo deputado estadual Delegado Péricles Nascimento (PSL), presidente da CPI aberta na Assembleia Legislativa do estado para apurar gastos irregulares da gestão do governador Wilson Lima (PSC) na área da saúde.

De acordo com documentos, o empresário e médico Luiz Carlos Avelino Júnior, marido de Daniela Assayag, é um dos sócios da Sonoar, uma das empresas que participaram do esquema de compra de ventiladores pulmonares que não serviam para tratar pacientes da covid-19.

