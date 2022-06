Marilena Chauí e Aloizio Mercadante debatem a reconstrução da democracia

Apoie o 247

ICL

247 - A plataforma de participação popular do programa de governo da chapa Lula-Alckmin, “Juntos Pelo Brasil”, realiza, nesta segunda-feira, (27), o primeiro debate ao vivo para debater problemas e apontar soluções para o país. O debate, “Reconstrução da Democracia”, o primeiro da série “Diálogos pelo Brasil”, será realizado a partir das 19 horas e contará com a participação da filósofa Marilena Chauí e do coordenador do plano de governo, o ex-ministro Aloizio Mercadante. O debate será transmitido pela página da plataforma: programajuntospelobrasil.com.br.

Lançada na semana passada, a plataforma recebeu mais de 2 mil sugestões no primeiro dia de funcionamento.Temas como energia, sustentabilidade, combate à fome, distribuição de renda, controle da inflação, defesa das empresas estatais, geração de emprego e educação são os mais populares.

A expectativa é que a plataforma amplie o engajamento para que a base social da coligação se aproprie das propostas contempladas no programa de governo e se envolva na construção coletiva do projeto. Também serão abertas mesas de diálogo da coordenação nacional do programa com entidades nacionais visando avançar no processo de construção programática da chapa Lula-Alckmin.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE