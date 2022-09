Marília Arraes lidera disputa em Pernambuco com 35%, diz Ipespe

Apoie o 247

ICL

247 - Pesquisa Ipespe/Folha de Pernambuco divulgada nesta segunda-feira (12) aponta que Marília Marília Arraes (SD) segue cristalizada na liderança da disputa pelo comando do Executivo Pernambucano, 35% das intenções de voto, um crescimento de quatro pontos percentuais em relação ao levantamento anterior. Em seguida, estão Anderson Ferreira (PL), com 13%, Raquel Lyra (PSDB) e Danilo Cabral (PSB) estão empatados em terceiro lugar, com 12% cada um, e Miguel Coelho (União Brasil) ficou com 10%. A margem de erro da pesquisa é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, o que indica um empate técnico entre os quatro candidatos.

Ainda conforme a pesquisa, o candidato Pastor Wellington (PTB) registra 1% da preferência do eleitorado. João Arnaldo (PSOL), Jadilson Bombeiro (PMB), Cláudia Ribeiro (PSTU), Jones Manoel (PCB) e Ubiracy Olímpio (PCO) não pontuaram. Os eleitores que afirmaram que não votarão em nenhum dos postulantes, ou os que pretendem anular o voto ou votar em branco somam 9%. Outros 10% não souberam ou não quiseram responder.

A terceira rodada da pesquisa Ipespe em Pernambuco aponta que Marília Arraes é a única candidata que apresenta um crescimento constante no pleito deste ano. Em julho ela registrava 29% da preferência do eleitorado, passando para 31% em agosto e agora tem 35% das intenções de voto.

O levantamento entrevistou mil eleitores pessoalmente entre os dias 7 e 9 de setembro. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para um nível de confiança de 95,45%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo PE-09209/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-07692/2022.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.