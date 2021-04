Marina Silva diz que novo discurso ambiental de Bolsonaro não terá credibilidade

247 - A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva afirmou que a mudança de tom do presidente Jair Bolsonaro em relação à pauta ambiental brasileira não terá credibilidade na reunião de Cúpula de Líderes sobre o Clima nesta quinta-feira (22). A informação é do jornalista Gerson Camarotti, em sua coluna no portal G1.

Referência internacional, Marina ressalta que gestos recentes do governo Bolsonaro – como a exoneração do superintendente da Polícia Federal no Amazonas, o delegado Alexandre Saraiva, e a reação dos fiscais do Ibama contra normas que emperram a fiscalização – acabam afetando a imagem do governo quando o tema é meio ambiente.

“Gestos práticos mostram que esse é um discurso de conveniência. Essa mudança na área ambiental não é para valer. Isso é deplorável. E, portanto, não terá credibilidade”, disse Marina Silva ao blog.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.