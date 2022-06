Marina Silva testa positivo para Covid-19

Ex-ministra está imunizada com as três doses da vacina e apresenta sintomas leves edit

247 - A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede-AC) anunciou nesta quinta-feira (2), através das suas redes sociais, que testou positivo para a Covid-19. O diagnóstico foi confirmado na manhã de hoje após a realização de um autoteste antígeno.

Primeira vez com Covid, a ex-ministra apresenta sintomas leves e está com o esquema vacinal completo, com três doses. Ela informou que se mantém em isolamento domiciliar em São Paulo e que precisou cancelar toda a sua agenda de compromissos para os próximos dias.

No início de maio, a ex-ministra disse que aguarda um telefonema do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para marcar uma reunião presencial com o petista para que sejam apresentadas as propostas do partido para o desenvolvimento sustentável e para combater a crise climática.

Marina já sinalizou que pode apoiar Lula nas eleições de 2022.

