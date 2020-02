Marina Silva: 'tosquice política' de Bolsonaro tensiona o Brasil rumo ao caos

A ex-ministra espera que o coronavírus no Brasil não se torne uma desculpa para o fiasco econômico do governo edit

247 - A ex-ministra Marina Silva disse no Twitter que o coronavírus não pode ser usado como desculpa para os resultados econômicos do Brasil de Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes.

Ela disse que o atual governo aposta na "tosquice política" e que faz o país ir ao encontro do caos.

A postura do Presidente é a mesma de quando foi deputado federal durante 28 anos: autoritária e sem nenhum cultivo para o exercício de funções públicas de cunho republicano. February 27, 2020