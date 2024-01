Marinha do Brasil celebra entrega do submarino Humaitá (vídeo)

Apoie o 247

247 - A Marinha do Brasil realizou nesta sexta-feira (12) a cerimônia de entrega do submarino Humaitá, o 2º convencional com propulsão diesel-elétrica construído no Brasil, pelo Prosub, programa de desenvolvimento da tecnologia e indústria naval.

Presente na cerimônia no complexo naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro, o ministro da Defesa, José Múcio, enfatizou a importância do Prosub para o desenvolvimento da indústria naval brasileira.

“Reafirmo que faremos o que estiver ao nosso alcance para manter essa linha de produção ativa, garantindo o funcionamento desta excepcional capacidade industrial instalada e a retenção desta mão de obra altamente qualificada”, disse.

Ele também afirmou que o Prosub eleva o status do Brasil no cenário geopolítico. “A condução competente do Prosub é digna de um reconhecimento especial, pois suas entregas não apenas ampliam e fortalecem nosso Poder Naval, mas também porque elevam a projeção do Brasil como um ator cada vez mais relevante no cenário internacional”, destacou o ministro.

Com 72 metros de comprimento e velocidade de 37Km/h, o submarino Humaitá fará o patrulhamento das áreas de importância estratégica para o Brasil no Atlântico Sul e da Amazônia Azul, como são chamadas as fronteiras marítimas do País.

Prosub – Atualmente, pelo Prosub, estão em andamento e em estágio de preparo para entrega, as atividades relacionadas aos submarinos convencionais Tonelero e Angostura e o de propulsão nuclear Álvaro Alberto. O programa representa gera em torno de 60 mil empregos diretos e indiretos, e a capacitação de técnicos e engenheiros.

➡️ Com 72 metros de comprimento e velocidade de 37Km/h, o submarino Humaitá fará o patrulhamento das áreas de importância estratégica para o Brasil no Atlântico Sul e na #AmazôniaAzul, como são chamadas as fronteiras marítimas do país. pic.twitter.com/wXeiKGe9qy — Ministério da Defesa (@DefesaGovBr) January 12, 2024

