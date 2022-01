Marinha não faz controle de casos de Covid entre os militares

A Marinha respondeu que só tem o controle das imunizações previstas no Calendário de Vacinação Militar que não inclui a Covid edit

247 - Com mais de 72 mil militares, a Marinha é a única Força brasileira que não fornece dados sobre casos de Covid entre seus membros. O levantamento foi feito pela jornalista Bela Megale , que afirmou que apenas Exército e Aeronáutica forneceram à sua coluna, em O Globo, números sobre militares vacinados contra a Covid-19.

O calendário, instituído em novembro de 2020, obriga os militares a tomarem vacinas para sete doenças, como sarampo, tétano e febre amarela. O documento segue as diretrizes de Bolsonaro, que sempre foi contra a obrigatoriedade da vacinação contra Covid.

Por meio da Lei de Acesso à Informação, a Marinha respondeu que “os militares da Marinha do Brasil, como fração da sociedade brasileira, vêm cumprindo a referida vacinação, de maneira voluntária, em conformidade com o cronograma estabelecido pelas autoridades sanitárias do país”.

O termo de recusa de vacinação tem a assinatura de 1.088 membros das Força Aérea Brasileira (FAB), que abriram mão de se imunizarem.

