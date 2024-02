Marinho diz que encaminhará em breve ao Congresso proposta de fim do saque-aniversário do FGTS

Ministro do Trabalho afirma que conta com a autorização do presidente Lula edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, reafirmou nesta terça-feira (27) a intenção do governo federal de acabar com o benefício de saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), instituído em 2020 pelo governo de Jair Bolsonaro.

"Se o FGTS tem na sua essência, entre as funções, trazer a proteção no futuro do desemprego, o cidadão que aderiu o saque aniversário não pode sacar o seu saldo. Sendo que o FGTS foi pensado no caso de desemprego", criticou o ministro do Trabalho em entrevista coletiva nesta terça-feira (27), conforme citado pelo portal G1.

continua após o anúncio

Ele se referia a reclamações de trabalhadores demitidos que não conseguem mais sacar os recursos do saque-aniversário.

Marinho afirma que o fim do saque-aniversário visa “preservar o fundo de garantia e oferecer oportunidade ao trabalhador ter empréstimo consignado”.

continua após o anúncio

O ministro revelou ainda que um projeto de lei, que poderia igualmente tomar a forma de uma medida provisória, está em fase de conclusão para ser encaminhado ao Congresso Nacional. Ele afirma que conta com a autorização do presidente Lula.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: