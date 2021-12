Mario Frias diz que Brasil tem '400 mil quilômetros de praia' (vídeo)

Apoie o 247

Carta Capital - O secretário especial da Cultura, Mario Frias, demonstrou dificuldades nesta sexta-feira 10 ao mencionar aspectos da geografia brasileira.

Em transmissão nas redes sociais ao lado do ministro da Justiça, Anderson Torres, e do secretário da Pesca, Jorge Seif, Frias se referiu à extensão das praias no País. Com um sensível exagero.

“O Estado tem a responsabilidade, na minha visão, de causar inclusão em um País como o nosso, que tem muita pobreza, que é um país, como nós sabemos, de oito biomas, quatrocentos e não sei quantos mil quilômetros de praia”, disse o ex-ator da TV Globo. O litoral brasileiro, porém, chega a 7.367 quilômetros.

