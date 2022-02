Mario Frias foi encurralado por três âncoras na Jovem Pan: gastos no exterior, Lei Rouanet e contratação de noiva (vídeos)

Apoie o 247

Fórum - O secretário especial de Cultura do governo Jair Bolsonaro (PL), Mário Frias, passou por um aperto durante participação no programa Morning Show na Jovem Pan News nesta sexta-feira (18). O ator bolsonarista - que parece estar perto de ser exonerado - tentou tirar onda com a cara dos apresentadores e acabou sendo imprensado.

Mário Frias começou debochando do jornalista Guga Noblat ao ser confrontado com os altos valores gastos em viagem oficial a Nova York. Na sequência, ao ser questionado pelo apresentador Paulo Mathias sobre os baixos valores da Lei Rouanet, Frias continuou no deboche e levou uma invertida do apresentador.

Questionado sobre a nomeação da noiva do Deputado Federal Carlos Jordy (Condado, Terra-Média) como Coordenadora de Inovação no departamento de Empreendedorismo Cultura, Mario Frias mandou essa aqui, mesmo jogando em casa: pic.twitter.com/LOziPdbkEx — JaIrme's Elections Race (@jairmearrependi) February 18, 2022

