Mário Frias participa de almoço com Bolsonaro e aumenta fritura de Regina Duarte

247 - Ventilado como sucessor de Regina Duarte na secretaria nacional de Cultura, o ator Mário Frias participou de um almoço com Jair Bolsonaro, nesta terça-feira, com os presidentes do Flamengo e do Vasco.

Além das comitivas dos times e de Frias, participaram da reunião o senador Flávio Bolsonaro e o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson.

O encontro acontece após Bolsonaro compartilhar uma entrevista de Frias nas redes sociais, aumentando a fritura de Regina Duarte e ajudando a reforçar as especulações de sua possível saída do governo.

Na entrevista compartilhada por Bolsonaro, Frias fala das possibilidade de suceder Regina Duarte. O ator teceu elogios a Bolsonaro e quando perguntado se estaria sendo cotado para substituir a Secretaria de Cultura, ele dá uma risada e diz que receberia o convite com entusiasmo.

"Olha só, para ser bem direto para o Jair: para o que ele precisar, estou aqui. Torço demais pela Regina. Ela é um ícone para mim, uma pessoa que mexeu no meu coração. Amo você, Regina! Sou seu fã" afirmou o ator. "Mas pelo Brasil, estou aqui. Se for preciso, não vou correr disso. Respeito o Jair demais. Vejo o Brasil com chance de finalmente ser um país respeitado, digno, honesto, com uma democracia forte e consolidada".

