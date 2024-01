Marqueteiro da pré-campanha de Ricardo Nunes fatura alto com apoio do PL

Duda Lima, homem de confiança de Valdemar Costa Neto, é dono de duas empresas que receberam R$ 1,9 milhão do PL no ano passado edit

247 - O marqueteiro Duda Lima, responsável pela pré-campanha do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), à reeleição, recebeu R$ 1,9 milhão do PL no ano passado.O partido apoia a candidatura de Nunes. Segundo a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, Lima é visto como homem de confiança de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e é proprietário de duas empresas que prestaram serviços à legenda, conforme informações da prestação de contas partidárias encaminhadas ao Tribunal Superior Eleitoral.

A Quilômetro 20 Integração e Estratégia Criativa, uma das empresas de Lima, recebeu R$ 1,6 milhão do PL. Os repasses, realizados em oito parcelas entre março e novembro do ano passado, variaram entre R$ 155 mil e R$ 465 mil, sendo categorizados como "serviços técnico-profissionais".

Ainda de acordo com a reportagem, “a segunda empresa de Lima, a F.A.R.O Propaganda e Publicidade, também obteve recursos do PL, totalizando R$ 317.067. Os pagamentos foram distribuídos em três parcelas, nos meses de junho e julho, com descrição genérica de "Propaganda e Publicidade".

