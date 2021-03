Marqueteiro de Pazuello contraria governo e divulga campanha de prevenção contra a Covid-19

Marcos Eraldo Arnoud, conhecido como 'Markinhos Show' anunciou em fevereiro que está de saída do Ministério da Saúde. A campanha é do governo do Amapá, que faz oposição a Bolsonaro edit

247 - Marcos Eraldo Arnoud, conhecido como 'Markinhos Show', marqueteiro do ministro da Saúde Eduardo Pazuello, divulgou a seus contatos uma ação publicitária contra a Covid-19 do governo do Amapá, que faz oposição a Bolsonaro.

"Ficar na rua depois das 20h? Não me Covid" diz uma das mensagens. Em outra, está escrito "Se for aglomerar, não me Covid!".

Markinhos anunciou em fevereiro que está de saída da pasta, o que deve ocorrer até o final deste mês.

O governador do estado, Waldez Goés (PDT), decretou um toque de recolher a partir das 21h nos dias de semana e das 20h nos finais de semana. A medida é atacada por Jair Bolsonaro.

As informações são da coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

