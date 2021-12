Marqueteiro do ex-juiz suspeito Moro ganha R$ 132 mil por mês do Podemos

Apoie o 247

247 - O marqueteiro do Podemos e responsável pela pré-campanha do ex-juiz parcial Sergio Moro à Presidência da República, Fernando Vieira, recebe R$ 132 mil reais mensais da legenda. Só em 2021, a consultoria do publicitário, a IV 5, recebeu R$ 1,57 milhão, mostra a prestação de contas do partido.

Vieira foi o responsável pelo "media training" de Moro, que não deu certo. O ex-juiz suspeito tem muita dificuldade para falar e, quando o faz, passa vexame, por conta do tom de voz robótico. Vieira cuida também da assessoria de imprensa, além de administrar os demais membros da sigla em nível nacional e do estado de São Paulo.

Em novembro, Vieira recebeu R$ 157 mil reais do Podemos. O valor foi maior que todo o montante pago aos dirigentes partidários da legenda, que receberam pouco mais de R$ 137 mil. A justificativa para o pagamento acima da média foi a realização de uma pesquisa de cenário nacional, que custou R$ 25 mil. (Com informações do Globo).

