Mathias Alencastro: “o tema da Federação abalou o PSB e o partido está numa situação catastrófica”

247 - Pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento e professor de Relações Internacionais na UFABC (Universidade Federal do ABC), Mathias Alencastro afirmou à TV 247 que o PSB está em uma “situação catastrófica”.

Segundo Alencastro, as negociações em torno da formação de uma Federação entre PT e PSB escancararam a desorganização da sigla socialista, mas isto não afetará o apoio à candidatura do ex-presidente Lula (PT) ao Palácio do Planalto. “A situação interna do PSB é catastrófica em relação ao tema da Federação, cada líder falando uma coisa diferente. O partido está totalmente desorganizado, abalado. Eu não critico porque, afinal, é mesmo um processo traumático esse da Federação”.

“A questão da Federação é complexa e sempre traumática para os partidos e ela entrou na agenda tarde demais. Talvez ela não se viabilize amplamente, mas é um ensaio do que poderá vir a ser uma organização do campo político em blocos mais claros. E vale registrar que a inviabilização da Federação não é a inviabilização da aliança entre PT e PSB, que ainda pode acontecer, pelo menos em relação à candidatura de Lula”, completou.

