Mato Grosso anuncia que todos os leitos adultos de UTI de Covid-19 estão ocupados na rede estadual

247 - A Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso (SES-MT) anunciou, nesta segunda-feira (26), que a ocupação de leitos adultos de UTI de Covid-19 chegou a 100%, informa a CNN Brasil.

A rede estadual do MT conta com 38 leitos adultos e todos estão ocupados no momento. Os municípios foram acionados a abrir leitos próprios e executar medidas de combate ao coronavírus.

O estado soma 15.296 óbitos em decorrência da doença desde o início da pandemia. O número de casos é de 856.153.

