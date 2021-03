Mato Grosso registra pior índice de isolamento social do país

Estado tem menos de 30% da população aderindo às normas sanitárias. O segundo pior índice foi registrado no Tocantins (34%), seguido por Rondônia (34.1%) edit

247 - Mato Grosso registrou nesta quarta-feira (24) o pior índice de isolamento social do Brasil, com apenas 29.96% da população seguindo as recomendações sanitárias, segundo dados da Inloco.

Março já é o mês mais fatal desde o início da pandemia da Covid-19 no estado, com mais de 1.200 mortos.

O segundo pior índice de isolamento foi registrado no Tocantins (34%), seguido por Rondônia (34.1%). Os melhores números foram registrados no Acre (50.6%), seguido por Pará (45.5%) e Amapá (45%).

Os dados foram reportados no Uol.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.