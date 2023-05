Mauro Cid será o primeiro convocado da CPMI dos atos golpistas, diz Janones

Apoie o 247

Google News

247 - O deputado André Janones afirmou nesta quinta-feira (4) que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro que foi preso pela Polícia Federal em operação contra falsificação de dados de vacina, já está na mira da CPMI dos Atos Golpistas.

"Não era CPMI que eles queriam? Pois bem! Mauro Cid será o primeiro convocado, tem muito para explicar, a gente já sabe que ele só cumpria ordens e de onde saíam as ordens", afirmou Janones pelo Twitter.

>>> Bolsonaro envolvido no golpe de estado

Não era CPMI que eles queriam? Pois bem! Mauro Cid será o primeiro convocado, tem muito para explicar, a gente já sabe que ele só cumpria ordens e de onde saíam as ordens. May 4, 2023





O ex-major do Exército Ailton Barros discutiu com Mauro Cid sobre um golpe de Estado no Brasil. Cid é ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL). No dia 15 de dezembro, Barros disse: "É o seguinte, entre hoje e amanhã, sexta-feira, tem que continuar pressionando o Freire Gomes [comandante do Exército] para que ele faça o que tem que fazer", afirmou. “Se for preciso, vai ser fora das quatro linhas”. Os relatos foram publicados pela jornalista Daniela Lima, da CNN.

O ex-militar pontua que seria necessário ter, até o dia seguinte, 16 de dezembro “todos os atos, todos os decretos da ordem de operações” prontos. “Pô (sic), não é difícil. O outro lado tem a caneta, nós temos a caneta e a força. Braço forte, mão amiga. Qual é o problema, entendeu? Quem está jogando fora das quatro linhas? Somos nós? Não somos nós. Então nós vamos ficar dentro das quatro linhas a tal ponto ou linha? Mas agora nós estamos o quê? Fadados a nem mais lançar. Vamos dar de passagem perdida?", questionou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.