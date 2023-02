Mauro Vieira discute com premiê croata adesão do Brasil à OCDE

Apoie o 247

247 - O chanceler Mauro Vieira foi recebido nesta terça-feira (14) pelo primeiro-ministro croata, Andrej Plenkovic, com quem tratou do processo de adesão do Brasil à OCDE, o "clube dos países ricos" que coordena políticas econômicas domésticas e internacionais entre os membros.

>>> Em declaração à imprensa, governo Lula vetou citar apoio de Biden à entrada do Brasil na OCDE

Segundo a CUT, a OCDE é reconhecida por defender um estado mínimo e uma cartilha macroeconômica em prol dos ricos e prejudicial aos países em desenvolvimento, caso do Brasil. Defensores da adesão argumentam que fazer parte do grupo é como ter um carimbo ou selo de viabilidade para negócios e investimentos.

O Chanceler Mauro Vieira 🇧🇷 foi recebido hoje pelo Primeiro-Ministro da Croácia 🇭🇷, @AndrejPlenkovic, com quem tratou das relações bilaterais, das possibilidades de incremento dos fluxos de #comércio e do processo de acessão à #OCDE. @OECD pic.twitter.com/A4ScSvvFcO — Itamaraty Brasil 🇧🇷 (@ItamaratyGovBr) February 14, 2023

