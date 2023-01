Mauro Vieira toma posse como ministro das Relações Exteriores

Embaixador chega ao cargo com a missão de restaurar a credibilidade e o protagonismo do Brasil na cena internacional edit

247 - O embaixador Mauro Vieira tomou posse nesta segunda-feira (2) como ministro das Relações Exteriores, assumindo o cargo com a missão de restaurar a credibilidade e o protagonismo do Brasil na cena internacional.

Em uma das primeiras medidas tomadas pelo Itamaraty no novo governo, a pasta concedeu agrément a Sebastián Depolo Cabrera como Embaixador do Chile no Brasil. A liberação foi vetada por Bolsonaro no passado. Depolo é sociólogo e ganhou projeção na política chilena durante os protestos estudantis de 2011, que tiveram em Boric uma de suas principais lideranças.

