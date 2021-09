Maximiano, da Precisa, pagou mesada de R$ 200 mil a vice dos Correios, diz MPF

Apoie o 247

Daniel Haidar, Metrópoles - A Procuradoria da República em São Paulo divulgou nesta quinta-feira (30/09) que o empresário Francisco Emerson Maximiano, sócio da Precisa Medicamentos e da Global Gestão em Saúde, fez pagamentos mensais de até R$ 200 mil a Nelson Luiz Oliveira de Freitas, então vice-presidente de gestão de pessoas dos Correios. O esquema teria durado de 2011 a 2014

Essa acusação foi feita pelo Ministério Público Federal (MPF) em ação penal apresentada contra Maximiano em julho deste ano. O juiz Nilson Martins Lopes Júnior, da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, retirou o sigilo do processo nesta quinta-feira (30).

De acordo com a denúncia do Ministério Público, Maximiano e outros comparsas montaram um esquema que desviou dinheiro dos Correios, mas ele acabou delatado em acordo de colaboração premiada do ex-vereador Alexandre Romano, um dos delatores da Operação Lava Jato.

