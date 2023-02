MBL abre novo ataque ao capital nacional e compara Ometto a Odebrecht

Apoie o 247

ICL

247 - O MBL, grupo de agitação fascista que atuou no golpe de 2016, contra a ex-presidente Dilma Rousseff, e no ataque a empresas de capital nacional, durante a Lava Jato, elegeu um novo inimigo: o empresário Rubens Ometto, controlador da Cosan, um dos maiores grupos empresariais brasileiros.

Nesta sexta-feira (17), estranhamente, o MBL atacou Ometto, comparando-o ao empresário Marcelo Odebrecht. O ataque pode ser parte de uma ação encomendada por algum concorrente, mas não se pode descartar que a ação seja parte de um novo projeto internacional para fragilizar a burguesia nacional, como no passado.

O movimento defensor da teoria do 'estado mínimo', que tem fortes ligações com bilionários da extrema direita estadunidense, aponta supostas irregularidades na relação do presidente Lula com Ometto, alegando que a Cosan teria se favorecido de um "aumento do teor de álcool na gasolina e a política de subsídios ao etanol". A acusação consta de um fio publicado no Twitter do MBL.

Em uma comparação risível, o MBL diz que a relação de Ometto com Lula lembra a do presidente russo, Vladimir Putin, com os chamados "oligarcas", e pede uma investigação do Tribunal de Contas da União.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.