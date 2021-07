MBL anuncia ato da direita: "queremos fazer manifestações contra o Bolsonaro, mas sem levantar a bandeira do Lula"

Segundo o coordenador do MBL, Renato Battista, “ficou claro que não tem como unificar com a esquerda” após integrantes do PSDB serem expulsos da manifestação na Avenida Paulista no último sábado edit

247 - O MBL e o Vem Pra Rua, organizações que estiveram na linha de frente do golpe contra o governo de Dilma Rousseff (PT), decidiram organizar um ato conjunto contra Jair Bolsonaro, sem a esquerda.

O jornal Estado de S. Paulo informou que a data será divulgada em uma entrevista coletiva nesta quinta-feira, 8, na Câmara dos Deputados.

Segundo o coordenador do MBL, Renato Battista, “ficou claro que não tem como unificar com a esquerda. Veja o que houve com os manifestantes do PSDB? Queremos fazer manifestações contra o Bolsonaro, mas sem levantar a bandeira do Lula”. No último sábado, 3, integrantes do PSDB foram expulsos da manifestação na Avenida Paulista (São Paulo) por militantes do PCO.

"Marchando separados e golpeando juntos"

O jornalista Breno Altman, nesta segunda-feira, 5, comentou a posição defendida pelo MBL sobre a realização de atos separados por Fora Bolsonaro. “Melhor assim. Duas frentes, uma de esquerda e outra de direita, cada qual com seu programa, marchando separadas e golpeando juntas, mas não misturadas, o governo da morte”, afirmou no Twitter.

