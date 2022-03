MBL aproveita escândalo dos áudios sexistas para atacar os apoiadores de Lula

Entidade repudiou atitude de um de seus líderes, Arthur do Val, e reafirmou apoio a Sergio Moro edit

Em nota oficial, o MBL repudia atitude de um dos seus líderes, e aproveita para atacar partidiários de Lula e de Jair Bolsonaro.

"Aos aproveitadores, lulistas e bolsonaristas, que viram nesta ocasião apenas um motivo para nos atacar, devemos reiterar que nada impedirá o MBL de continuar o trabalho em prol da terceita via", destacou.

Ou seja, o MBL reitera apoio a Sergio Moro, ex-juiz considerado parcial e suspeito pelo STF.

Arthur do Val, o Mamãe Falei, fez um tour pelo Leste Europeu, a pretexto de ajudar os ucranianos, e acabou no centro de um escândalo, ao divulgar áudios em que fala que as ucraniana "são fáceis, porque são pobres.

Nota do MBL (Photo: Reprodução) Reprodução

