MBL decide deixar o Podemos, mas diz que apoio a Moro continua

247 - Após o ex-juiz declarado suspeito pelo STF e pré-candidato do Podemos à presidência, Sergio Moro, criticar a postura do deputado estadual Arthur do Val, flagrado em áudios fazendo apologia ao turismo sexual na Ucrânia, o MBL decidiu deixar a legenda.

A decisão acontece menos de dois meses após o MBL anunciar a filiação de seus principais integrantes ao partido. Com isso, desembarcam Kim Kataguiri (que teve a sua filiação cancelada após afirmar que Alemanha errou ao criminalizar o nazismo), Rubinho Nunes e outros parlamentares.

Os integrantes do MBL já negociam com outras três legendas: Cidadania, Patriota e União Brasil. Mas a tendência é que migrem para o União Brasil, legenda criada pela fusão do DEM com PSL.

Apesar de desembarcar do Podemos, interlocutores garantem que vão manter o apoio à candidatura de Sergio Moro, considerado por eles “a única candidatura viável na Terceira Via”.

