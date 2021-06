MBL deve romper com Patriota após chegada de Bolsonaro

Integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL) ameaçam deixar o Patriota caso o partido confirme a filiação do senador Flávio Bolsonaro (RJ) e o convite a Jair Bolsonaro edit

247 - Depois do apoio em 2018, líderes do Movimento Brasil Livre (MBL) dizem não ver "nenhuma possibilidade" de estarem juntos em um mesmo projeto político com a família Bolsonaro, caso o Patriota confirme a filiação do senador Flávio Bolsonaro (RJ) e o convite a Jair Bolsonaro.

O grupo se juntou à sigla em 2019, controla o diretório municipal de São Paulo e pretendia lançar o deputado estadual Arthur do Val como candidato ao governo paulista no ano que vem.

Arthur do Val, conhecido pelo seu canal do Youtube como “Mamãe Falei”, ficou em quinto lugar na disputa pela prefeitura de São Paulo no ano passado, com cerca de 500 mil votos.

