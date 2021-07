MDB diz que quem aceitar ministério no governo Bolsonaro será desfiliado do partido

247 - O MDB (Movimento Democrático Brasileiro) afirmou nesta segunda-feira (26) por meio de seu perfil oficial no Twitter que qualquer membro da sigla que aceitar ser nomeado ministro de Jair Bolsonaro será desfiliado do partido.

"O MDB informa que qualquer filiado ao partido que aceitar Ministério deste governo será convidado a se retirar da sigla. Essa é a posição oficial do MDB", escreveu. Apesar da postura dura da legenda, o MDB tem um de seus filiados, o senador Fernando Bezerra (MDB-PE), como um dos principais defensores do governo Bolsonaro na CPI da Covid, atuando praticamente como um porta-voz do Palácio do Planalto na comissão.

O anúncio foi feito diante do compartilhamento de um texto de Lauro Jardim, do jornal O Globo. A reportagem informa que "há uma articulação de setores da bancada emedebista no Senado que busca dar ao líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes (MDB-TO), a Secretaria de Governo, para cuidar da articulação política".

