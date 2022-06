MDB e PDT articulam pacto de não agressão e agenda comum entre Simone Tebet e Ciro Gomes

Apoie o 247

247 - As cúpulas do MDB e PDT estão firmando um pacto de não agressão e de uma agenda comum entre os presidenciáveis Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB).

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, o objetivo do pacto é tentar quebrar a atual polarização em torno das campanhas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera todas as pesquisas de intenção de voto, e de Jair Bolsonaro (PL).

Ainda segundo a reportagem, a agenda comum de que está sendo discutida deverá girar em torno da economia, defesa da democracia e da "radicalização imposta no atual ciclo pré-eleitoral".

O presidente do PDT, Carlos Lupi, declarou que o partido "está aberto para o diálogo” por este ser “o caminho natural”.

