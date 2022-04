MDB, PSDB e União Brasil marcam encontro para tentar definir candidato único

Será o primeiro encontro após o fim do prazo para políticos que disputarão as eleições de outubro definirem seus partidos e domicílios eleitorais edit

Por Igor Gadelha, Metrópoles - Os presidentes do MDB, do PSDB e do União Brasil marcaram para quarta-feira (6/4), em Brasília, uma nova reunião para negociar uma possível candidatura única da “terceira via” ao Palácio do Planalto este ano.

Será o primeiro encontro entre os dirigentes partidários após o fim dos prazos para desincompatibilização de cargos e para políticos definirem a legenda e o domicílio eleitoral pelos quais disputarão o pleito de outubro.

A expectativa é de que apenas os presidentes das três siglas se sentem na mesa de discussão na quarta, sem as presenças de seus respectivos pré-candidatos à Presidência da República.

