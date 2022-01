'Me banir das redes sociais é jogar fora das quatro linhas da Constituição', diz Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro afirmou, durante entrevista à Jovem Pan nesta segunda-feira (10), que não irá aceitar ser banido das redes sociais durante a campanha eleitoral deste ano. Segundo ele, caso alguma medida do gênero seja adotada, será vista como algo “fora das quatro linhas” da Constituição.

“Me banir das redes sociais é jogar fora das quatro linhas. O jogo tem que ser realizado dentro das quatro linhas. Eu só posso dizer isso. A gente não pode admitir um jogo baixo dessa natureza. Aí não é uma disputa eleitoral dentro do critério democrático, é uma imposição. A gente não pode admitir isso daí. O bom senso se fará presente, disse Bolsonaro, de acordo com o jornal O Globo.

Na entrevista, ele também criticou o Tribunal Superior Eleitoral por ter cassado o mandato do deputado estadual paranaense Felipe Francischini por divulgar fake news contra as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral em 2018.

“O que é natural é o chefe de executivo tomar medidas restritivas para ele continuar no poder. E acontece o contrário aqui no Brasil. Me acusavam que eu seria um ditador, perseguiria negros, gays, mulheres e viram que o contrário aconteceu. Queria que ao longo de três anos alguém apontasse uma ação antidemocrática da minha parte, uma só tentativa de querer burlar, usar do poder que a gente tem para conseguir uma reeleição”, destacou Bolsonaro.

Apesar da declaração, Bolsonaro já foi punido diversas vezes pelas plataformas responsáveis pelas redes sociais por divulgar fake news. Ele, bem como diversos aliados, também já foi acusado de realizar e participar de atos antidemocráticos e contra as instituições.

