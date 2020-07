MEC anuncia novas datas do Enem: 17 e 24 de janeiro de 2021

As provas digitais serão realizadas em 31 de janeiro e 07 de fevereiro do ano que vem. Os resultados são estimados para 29 de março de 2021 edit

247 - O Ministério da Educação anunciou nesta quarta-feira (8) as novas datas para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio 2020 (Enem): dias 17 e 24 de janeiro para as provas presenciais e 31 de janeiro e 07 de fevereiro para as provas digitais. Os resultados são estimados para 29 de março de 2021.

O secretário-executivo do Ministério da Educação (MEC), Antonio Paulo Vogel, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Lopes, fizeram o anúncio.

O adiamento foi forçado pela pandemia de coronavírus.

