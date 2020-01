MEC anuncia suspensão das inscrições do Prouni diante do impasse judicial no Sisu

247 - O Ministério da Educação (MEC) informou por meio de nota que suspendeu as inscrições no Programa Universidade para Todos (Prouni), previstas para iniciarem nesta terça-feira (28).

A medida é resultado da decisão judicial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que proibiu a divulgação do resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), cuja divulgação dos resultados, também prevista para esta terça.

"Os cronogramas definitivos dos programas de acesso à educação superior serão publicados após decisão final da justiça", destaca a nota do MEC.

A Justiça determinou que o MEC comprove que os erros no Enem 2019 já foram solucionados, antes de divulgar o resultado do Sisu. Pelo menos 172 mil estudantes reclamaram no site do ministério apontado erro nas notas.As inscrições no Prouni e no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) dependem do resultado Sisu.