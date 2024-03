MEC divulga calendário de pagamento do bônus do Pé-de-meia

Apoie o 247

247 - Nesta quarta-feira (6), o Ministério da Educação (MEC) anunciou o calendário de pagamento do bônus de matrícula no valor de R$ 200, destinado a estudantes do ensino médio elegíveis. Esse incentivo financeiro é parte do programa "Pé-de-meia", que visa apoiar financeiramente os alunos nessa fase educacional. O bônus será distribuído em uma única parcela entre os dias 26 de março e 3 de abril, dependendo do mês de nascimento do aluno. O valor não será deduzido do incentivo de frequência, fixado em R$ 1.800 e pago em nove parcelas ao longo do ano, informa o g1.

Somados os três anos de estudo, o governo irá pagar até R$ 9,2 mil para os estudantes que concluírem o ensino médio. O programa deve atingir 2,5 milhões de alunos.

Calendário do pagamento do bônus conforme o mês de aniversário do estudante:

Janeiro e fevereiro: 26 de março

Março e abril: 27 de março

Maio e junho: 28 de março

Julho e agosto: 1º de abril

Setembro e outubro: 2 de abril

Novembro e dezembro: 3 de abril

