MEC erra de novo e 6 universidades adiam divulgação da lista de aprovados pelo Sisu

247 - Depois de novo erro no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) provocadas pelo MEC, ao menos seis universidades notificaram o adiamento da convocação de aprovados. O novo problema ocorreu na divulgação dos selecionados em lista de espera.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "o Sisu reúne vagas de instituições que escolhem seus alunos com base no desempenho no Enem. A edição 2019 do exame, o primeiro sob responsabilidade do governo Jair Bolsonaro, registrou erro em milhares de notas, e candidatos ainda enfrentaram uma série de problemas no Sisu."

A matéria ainda salienta que "a convocação da lista de espera, acessada por quem não passou na primeira chamada, era prevista para esta sexta-feira (7), segundo cronograma da pasta comandada por Abraham Weintraub. MEC, entretanto, ou não encaminhou a lista ou enviou uma relação errada para ao menos seis instituições federais, que precisaram adiar a convocação dos alunos e mudar o calendário de ingresso. Nesta etapa do processo, o MEC encaminha a lista para as universidades, responsáveis pela convocação."