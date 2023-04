MEC inicia consulta pública sobre o novo ensino médio

Apoie o 247

247 - O Ministério da Educação (MEC) iniciou nesta segunda-feira (24), a primeira atividade relacionada à consulta pública sobre o novo ensino médio, por meio de um webinário que reuniu especialistas para discutir o tema. As informações são do Metrópoles.

O evento foi transmitido pelo canal do YouTube do MEC e contou com a participação do presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE), Luiz Roberto Liza Curi, o professor doutor Célio da Cunha, da Universidade Católica de Brasília, e a professora Clélia Brandão Craveiro, da PUC-Goiás, com mediação do professor da Universidade de São Paulo (USP) Luiz Roberto Alves.

As discussões sobre o novo ensino médio serão realizadas de forma descentralizada, com audiências em todas as regiões do país. Os interessados ​​podem enviar contribuições sobre o tema pela plataforma Participa + Brasil. Além disso, o MEC realizará mais quatro webinários entre especialistas e gestores, previstos para os dias 3, 15 e 22 de maio e 5 de junho. A consulta pública será estendida até 6 de junho, com a possibilidade de prorrogação.

A consulta pública também terá cinco audiências públicas, uma em cada região do país. A primeira será na Região Sudeste em 10 de maio, às 9h, em local a definir. A segunda na Região Sul, em 24 de maio, às 9h, no estado do Rio Grande do Sul. Na Região Nordeste, o estado do Rio Grande do Norte terá a terceira audiência pública em 31 de maio, às 9h.

A quarta audiência, referente à Região Norte, será realizada em local a definir no estado de Tocantins no dia 6 de junho, às 9h. Por fim, a audiência da Região Centro-Oeste será feita na sede do CNE, em Brasília (DF), com dados a definir. As datas e horários estão sujeitos a alterações.

