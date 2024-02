MEC lança Fies Social que financia até 100% da mensalidade da educação superior

Nova versão do Fies vai atender estudantes com renda familiar per capita de meio salário-mínimo, inscritos no CadÚnico. Só em 2024, mais de 100 mil pessoas poderão ser beneficiadas edit

247 - Uma nova versão do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), denominada Fies Social, foi estabelecida através de uma resolução publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (16). Esta medida visa reafirmar o propósito social do programa, oferecendo a oportunidade de financiamento de até 100% nos contratos, além de introduzir mudanças significativas para beneficiar estudantes de baixa renda. O Fies é um programa do Ministério da Educação operado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Uma das principais novidades introduzidas pelo Fies Social é a capacidade de financiar até 100% dos custos educacionais para alunos com renda familiar per capita de meio salário mínimo, que estejam cadastrados no Cadastro Único (CadÚnico). Estima-se que mais de 100 mil estudantes possam ser beneficiados já em 2024. Outra medida prevista com a implementação do Fies Social é a reserva de vagas para estudantes de baixa renda, bem como para pessoas pretas, pardas, indígenas e com deficiência.

O Fies Social tem como objetivo facilitar o acesso ao ensino superior através da concessão de financiamentos estudantis. Ao contrário do fundo tradicional, esta nova versão concentra-se principalmente em atender às necessidades dos estudantes de baixa renda, desempenhando um papel transformador na sociedade ao criar melhores condições de acesso e permanência no ensino superior.

