MEC publica portaria que permite suspender pagamento de parcelas do Fies

247 - O MEC (Ministério da Educação) publicou hoje uma resolução que permite que beneficiários do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) possam suspender o pagamento de parcelas enquanto perdurar o estado de calamidade pública decretado por causa da pandemia do novo coronavírus. A reportagem é do portal UOL.

A lei que permite a suspensão dos pagamentos já havia sido sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no último dia 15, mas só agora o MEC aprovou as diretrizes para quem quer fazer uso da medida.

Poderão ser suspensas até duas parcelas para os estudantes com contratos em fase de utilização ou carência. Para os contratos em fase de amortização, poderão ser suspensas até quatro parcelas.

