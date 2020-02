MEC torra R$ 2,5 mi em publicidade de carteira estudantil que vai vencer

247 - O Ministério da Educação, comandado por Abraham Weintraub, gastou R$ 2,5 milhões em publicidade para divulgar a carteira de estudante digital, cuja medida provisória que criou o documento caduca esta semana. O valor gasto na divulgação da carteira estudantil foi o terceiro maior gasto do ministério no ano passado.

A MP que criou a ID Estudantil foi editada em setembro do ano passado e validade de 120 dias. O prazo expira oficialmente no próximo domingo (16), mas o Congresso Nacional ainda nem iniciou os trâmites necessários para sua aprovação definitiva.

Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, os gastos com a publicidade da ID Estudantil ficaram atrás apenas do projeto Conta para Mim (R$ 3,2 milhões) e de divulgação com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que consumiu R$ 3,1 milhões.