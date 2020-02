MEC vai lançar prêmio baseado na velocidade de leitura de crianças

O Ministério da Educação (MEC), comandado por Abraham Weintraub, quer lançar uma avaliação este ano para medir quantas palavras por minuto as crianças do 2º ano do ensino fundamental conseguem ler. Especialista em alfabetização da USP critica a medida edit

247 - O Ministério da Educação (MEC), comandado por Abraham Weintraub, quer lançar uma avaliação este ano para medir quantas palavras por minuto as crianças do 2º ano do ensino fundamental conseguem ler. O teste está sendo chamado de Avaliação Nacional de Fluência. De acordo com o texto do projeto, publicado no jornal O Estado de S.Paulo, a “fluência em leitura é um dos mais fortes indicadores de sucesso na alfabetização”. A prova deve medir se a criança lê com “bom ritmo, precisão e velocidade”.

A especialista em alfabetização e professora da Universidade de São Paulo (USP), Silvia Colello, afirma que a situação de colocar a criança diante de um gravador para ler em voz alta prejudica o resultado, pela pressão causada.

“Às vezes um leitor que hesita, que gagueja, que demora, que retoma a leitura, faz isso em função de procedimentos internos que podem ser muito mais inteligentes e eficientes para a construção do significado do que a criança que decodifica super bem”, complementa.