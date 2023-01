MEC volta atrás e diz que não vai acabar com diretoria de políticas para surdos, criada no governo Bolsonaro

O MEC garantiu que um novo decreto com a organização da estrutura da pasta será publicado em 24 de janeiro edit

247 - O Ministério da Educação (MEC) comunicou nesta quinta-feira (5) que não irá acabar com a Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos, após repercussão negativa na comunidade de deficientes auditivos diante de um decreto do novo governo Lula que extingue do órgão.

À CNN Brasil, o MEC garantiu que um novo decreto com a organização da estrutura da pasta será publicado em 24 de janeiro, estabelecendo a continuidade da área, criada em 2019, no antigo governo Jair Bolsonaro por iniciativa da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Todos os ministérios devem publicar adequações de setores até o fim deste mês.

“A Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos permanece na estrutura do Ministério, e passará a funcionar dentro da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão”, disse o MEC em nota.

Outra iniciativa de Michelle Bolsonaro que foi extinta pelo novo governo é o Pátria Voluntária, criada em 2019. O programa tem como objetivo fomentar a prática do voluntariado e estimular o crescimento do terceiro setor, levantando recursos de instituições privadas e repassando o dinheiro para organizações sociais. Segundo dados da página oficial, a iniciativa ajudou a viabilizar doações para 1,2 milhão de beneficiários diretos e 3,1 milhões indiretos.

