Média móvel de mortes por Covid-19 registra novo recorde nesta segunda

247 - O Brasil registrou um novo recorde de média móvel de mortes por Covid-19, nesta segunda-feira, 12, com 3.124 óbitos. Foi o terceiro dia consecutivo com índice acima de 3 mil. Segundo dados do consórcio imprensa que reúne informações das secretarias estaduais de Saúde divulgadas diariamente.

1.480 mortes em 24 horas

O Brasil registrou nas últimas 24 horas 1.480 mortes por Covid-19, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados nesta segunda-feira. Com isso, o total de vítimas fatais da doença no país chega a 354.617.

Foram contabilizados também no último dia 35.785 novos casos de coronavírus, totalizando 13.517.808 casos desde o início da pandemia.

Às segundas-feiras, os números de óbitos e casos costumam ser mais baixos em razão do represamento de dados que ocorre nos finais de semana.

