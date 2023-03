Médica de Lula diz que “quadro de saúde do presidente evolui bem”

Apoie o 247

247 — A médica infectologista Ana Helena Germoglio, coordenadora-geral da equipe de saúde da Presidência da República, informou que o quadro de saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está evoluindo bem enquanto ele se recupera da broncopneumonia em casa, no Palácio do Alvorada em Brasília.

Segundo a médica, o presidente deverá estar completamente recuperado até a próxima quarta-feira (29).

O presidente havia sido diagnosticado com broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A após apresentar sintomas gripais na última quinta-feira (23) e, por recomendação da Dra. Germoglio, teve que adiar a viagem que faria com comitiva para a China no final de semana.

“Entendo que, politicamente, tinha a necessidade da ida à China, mas infectologicamente era inviável”, disse a médica à IstoÉ Dinheiro .

Ainda não foi definida uma nova data para a viagem.

