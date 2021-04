Médica que aplicou nebulização com cloroquina no pós-parto pode responder por homicídio

Um inquérito investiga a morte da paciente Jucicleia de Sousa Lira, de 33 anos, que, após se submeter à “terapia”, morreu 27 dias após o nascimento do primeiro filho edit

Revista Fórum - Michelle Chechter, a ginecologista que aplicou uma “técnica experimental”, usando nebulização com cloroquina em mulheres no pós-parto, em Manaus (AM), pode responder por homicídio.

Um inquérito investiga a morte da paciente Jucicleia de Sousa Lira, de 33 anos, que, após se submeter à “terapia”, morreu 27 dias depois do nascimento do primeiro filho.

Em entrevista ao Metrópoles, Deborah Souza, delegada titular do 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Manaus (AM), declarou que o cenário é agravado pelo fato de que a vítima estava grávida.

“Ela [Michelle Chechter] pode responder por homicídio com dolo eventual, que é quando assume o risco de matar alguém, ou por homicídio culposo, que é quando não se tem a intenção de matar. Tudo vai depender do andamento das investigações”, destacou Deborah.

