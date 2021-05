Médico bolsonarista que foi preso no Egito tem histórico de assédio na Austrália (vídeo)

Internautas resgataram nas redes sociais um outro caso de assédio provocado pelo bolsonarista, desta vez na Austrália, em 2014, quando pediu para uma australiana para ela dizer, em português, que iria ter relação sexual com ele edit

247 - Depois de fazerem repercutir o episódio de assédio do médico Victor Sorrentino, levando-o à prisão no Egito, internautas resgataram nas redes sociais um outro caso de assédio provocado pelo bolsonarista, desta vez na Austrália, em 2014.

Na ocasião, ele fez o mesmo com uma australiana, quando pediu para ela dizer, em português, que iria ter relação sexual com ele e depois ele ainda afirma que iria “despachar” a mulher. Sem entender o significado da frase, a australiana repete: “Eu vou transar com ele muito”. Em seguida, Victor completa: “e depois eu vou despachá-la”.

O mesmo médico que assediou a mulher no Egito e foi preso, assediando uma mulher na Austrália em 2014, novamente com mulher que não fala português dizendo que ia “descartar” ela. ASSISTAM para ver o tipo de “brincadeira” que ele tenta justificar e chama de mimimi. (Via @isuperio) pic.twitter.com/eUls7Azj5W May 31, 2021

No episódio que o levou à prisão, o médico bolsonarista assediou uma vendedora muçulmana neste domingo (30). Nas imagens, gravadas durante sua viagem ao Egito, Sorrentino faz comentários sexistas em português à mulher que lhe vendia papiro, um material parecido com papel que era usado pelos antigos egípcios para escrever. "Vocês gostam mesmo é do bem duro, né? Comprido também fica legal, né?”, diz ele aos risos no vídeo.

A vendedora, sem entender, concorda e sorri, enquanto o médico e seu amigo dão risadas. O vídeo foi publicado por ele em seu perfil que soma quase 1 milhão de seguidores no Instagram.

Defensor da cloroquina, ele já foi chamado por Bolsonaro de “irmão de fé e de farda” . Antes de ser preso, Victor Sorrentino gravou um vídeo chorando , em que afirma: “anteontem, com tudo o que aconteceu, via que a menina ficou muito mal, né? E ela me disse: ‘acho que o Miguel sentiu alguma coisa, que ele não dormiu a noite toda’. Ele dorme sempre e ficou super agitado, chorando”.

